Фонд “1000 +” предоставит суммы семьям погибших и военнослужащим с инвалидностью

Комиссия по управлению активами и обязательствами Фонда страхования военнослужащих на заседании 24 июля 2020 года приняла решение в установленном порядке предоставить ассигнования семьям погибших и военнослужащим, имеющим инвалидность.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Фонд страхования военнослужащих.

“Будут выделены ассигнования по 5 случаям 2018 - 2020 гг.: членам семей трех погибших военнослужащих и военнослужащим с инвалидностью 2-ой группы, а также 2015 - 2016 гг.: по 4 случаям - членам семей 3 погибших военнослужащих и военнослужащему с инвалидностью 2-ой группы. Членам семей погибших военнослужащих Зограба Геворковича Сианосяна, Артура Мартуновича Налбандяна, Айказа Бабкеновича Матевосяна будет выдано единовременно по 10 млн драмов и в течение 20 лет ежемесячно будет выдаваться по 250 000 драмов. Военнослужащим с инвалидностью 2-ой группы Рафаэлю Вагаршаковичу Азизяну и Артаку Владиковичу Оганяну будет выдано единовременно по 5 млн драмов, и в течение 20 лет ежемесячно будет выдаваться по 200 000 драмов и 150 000 драмов соответственно.

Семье Артура Налбандяна и Артаку Владиковичу Оганяну дополнительно будет выдаваться по 100 000 драмов ежемесячно, в порядке, установленном законом, до совершеннолетия старшего ребенка”, - отметили в фонде.

По части случаев, произошедших в 2015-2016 гг., фонд предоставит военнослужащим и их семьям ежемесячные компенсации в разрезе 20 лет, размер которых составит положительную разницу между ежемесячными выплатами фонда и общей суммой, уже выплачиваемой военнослужащим в рамках государственного пенсионного обеспечения.

Согласно договорам, заключенным с ЗАО “Армбизнесбанк”, ЗАО “Конверсбанк” и ЗАО “Арцахбанк”, суммы будут переводиться на открытые для бенефициаров специальные банковские счета, которые обслуживаются бесплатно.