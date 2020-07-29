По состоянию на 29 июля в Республике Арцах подтверждено 11 новых случаев COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

“В Арцахе подтверждено 11 новых случаев COVID-19 - по одному в Мартакерте и Айгестане, 9 - в Степанакерте. Все новые случаи из ранее выявленных очагов - контакты и члены семей”, - говорится в сообщении штаба.

Выздоровели 8 больных с диагнозом COVID-19. По сегодняшний день COVID-19 в Арцахе подтвержден у 228 граждан, 162 из которых выздоровели. Фактическое лечение получают 65 пациентов. Есть 121 изолированных лиц. Для тестирования был проведен забор 210 проб. Всего проведено 5 201 тестирований.

В стране случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано. Есть один случай смерти больного с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.