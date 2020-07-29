Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июль

СМИ: в Бангладеш произошел взрыв в полицейском участке

СМИ: в Бангладеш произошел взрыв в полицейском участке

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва на территории полицейского участка в столице Бангладеш Дакке. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает газета Dhaka Tribune.

По ее информации, во вторник ночью правоохранители задержали трех террористов, у которых было обнаружено взрывное устройство. Инцидент произошел при попытке его обезвредить. Среди пятерых пострадавших четверо - сотрудники полиции. Раненые были доставлены в больницы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации