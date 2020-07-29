СМИ: в Бангладеш произошел взрыв в полицейском участке

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва на территории полицейского участка в столице Бангладеш Дакке. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает газета Dhaka Tribune.

По ее информации, во вторник ночью правоохранители задержали трех террористов, у которых было обнаружено взрывное устройство. Инцидент произошел при попытке его обезвредить. Среди пятерых пострадавших четверо - сотрудники полиции. Раненые были доставлены в больницы.