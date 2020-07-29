В Армении подтверждено 308 новых случаев COVID-19: выздоровели 467 человек, скончались 4

В Армении по состоянию на 29 июля всего подтверждено 37 937 случаев COVID-19, 27 824 из которых выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 165 пациентов. Всего было проведено 160 380 тестов.

Выявлено 308 новых случаев заражения, 467 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 723 летальных исхода (увеличились на 4).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были: мужчина лет 84 и женщины 83, 64, 68 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 2 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 225.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян