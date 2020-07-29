Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 28 июля поступило 21 сообщение о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более на разных травяных участках республики. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Кентрон - 6 000 кв/м, в административном районе Канакер-Зейтун - 400 кв/м, в административном районе Эребуни - 2 000 кв/м, 15 га, 1.5 га, в административном районе Шенгавит - 5 200 кв/м;

В городе Аштарак Арагацотнской области - 1 500 кв/м, 5 га, 8 000 кв/м, в селе Сасуник - 3 га;

В городе Арташат Араратской области - 2 000 кв/м, в городе Масис - 3 000 кв/м;

В городе Эчмиадзин Армавирской области - 500 кв/м, 1 000 кв/м, в селе Мердзаван -4 га, 10 га;

В селе Арамус Котайкской области - 7 000 кв/м, в селе Неркин Птгни - около 3 га, 600 кв/м, в селе Мргашен - около 1 000 кв/м;

В селе Барцруни Вайоц Дзорской области - около 40 га.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.