В Армянской Апостольской церкви в Вашингтоне совершена служба поминовения воинов, павших в Тавуше

После воскресной литургии в Армянской Апостольской церкви Сурб Аствацацин в Вашингтоне была отслужена специальная панихида по погибшим на армяно-азербайджанской границе армянским военнослужащим.

По словам духовного пастыря Церкви иерея Овсепа Карапетяна, после снятия ограничений, церковь уже четвертую неделю как открыта.

“И, воспользовавшись случаем, сегодня мы помолились за наших военнослужащих, погибших на границе, и за мир на наших границах”, - сказал он.

По словам члена приходского совета церкви Ара Аветисяна, их молитвы адресованы народу Армении и Арцаха, в надежде, что все конфликты будут разрешены мирным путем.

“Мы молимся за мирное урегулирование конфликта, молимся, чтобы Господь был бы рядом с нашим народом и защитил бы наш народ”, - отметил Ара Аветисян.