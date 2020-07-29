Министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян посетил приграничную зону Тавушской области. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

В ходе визита с командным составом третьего корпуса ВС были обсуждены особенности и эффективность применения в ходе июльских боев БПЛА армянского производства, модернизированных видов вооружения противовоздушной обороны и других средств.

С губернатором Тавуша Айком Чобаняном, епископом Багратом Галстяном и советником премьер-министра Робертом Гукасяном были обсуждены вопросы, касающиеся трансляции областного цифрового телевидения и радио в приграничных районах, а также доступа к мобильной сети и интернету.

В результате визита, по поручению министра ВП Армении, в приграничной зоне будут проведены измерения радиочастот и картографические работы радиосвязи, мобильной и интернет сети, будут предприняты шаги по улучшению цифровой телевизионной сети, расширению доступности связи и оптико-волоконного интернета в приграничных селах Тавушской области. Продолжительный характер будет носить также и программа модернизации отделений “Айпост”, особенно в приграничных общинах.