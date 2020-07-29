На армяно-азербайджанской границе сохранялось относительное спокойствие

На армяно-азербайджанской государственной границе в ночь с 28 на 29 июля и сегодня утром сохранялось относительное спокойствие.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Азербайджанская сторона из стрелкового оружия 22 раза нарушила режим прекращения огня, произведя в направлении армянских позиций 497 выстрелов. На отдельных участках боевых позиций, расположенных в направлении сел Колагир, Мовсес, Неркин Кармирахпюр, Коти противник 5 раз нарушил режим прекращения огня, 5 раз - на отдельных участков боевых позиций, расположенных в направлениях сел Ерасх, Чива, Зангакатун, Елпин, на отдельных участках боевых позиций, расположенных в направлении сел – Барцруни и Ангехакот - 12 раз", - сообщила Степанян.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур. 21 июля в 22:30 в направлении позиции “Бесстрашная” подразделение специального назначения противника предприняло очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери.