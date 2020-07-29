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Европейские индексы - 28-07-20

Европейские индексы - 28-07-20

МОСКВА, 29 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.03% и составил 12835.28 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.22% и составил 4928.94 пункта, британский FTSE вырос на 0.40% и составил 6129.26 пункта, а российский RTSI снизился на 0.67% и составил 1257.69 пункта.


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