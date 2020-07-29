“Hands off Tavush”: армяне, проживающие в США, окажут содействие в строительстве убежищ

Действия, развязанные Азербайджаном несколько дней назад в Тавушской области Армении, не оставили равнодушными многих армян в разных частях света. Некоторые из них выражали свою поддержку в информационном поле, некоторые активно участвовали в акциях протеста, а некоторые думали о том, какое материальное содействие они могут оказать жителям приграничной Тавушской области. Американская писательница, правозащитница, активистка, юрист и преподаватель Анна Аствацатурян-Теркотт - армянка из Баку, проживающая в США. Она известна различными программами содействия Армении и Арцаху. Семье Анны Аствацатурян-Теркотт во время погромов армян в Баку, организованных 30 лет назад, каким-то образом удалось сбежать. Оставленный историей след сопровождал ее всю жизнь. Анна Аствацатурян-Теркотт использовала все возможности, чтобы рассказывать, представлять зверства в отношении армян, имевшие место в Баку 30 лет назад. Действия, развязанные Азербайджаном несколько дней назад в Тавуше, напряженность на границе, кажется, оживили ее воспоминания.

“Мы десятилетия назад бежали из Баку, едва спаслись. То, что произошло с нами в Баку, оказывает влияние не только на мою инициативу по поддержке Тавуша, оно повлияло и на мой характер, на то, какой я стала, как я смотрю на мир, кто я по специальности, чем занимаюсь, как помогаю Родине. Я помогаю Армении и Арцаху, в то же время своими политическими и гуманитарными проектами отвечаю Азербайджану за всю ту боль и потери, которые пережили мы, армянские беженцы. Мои планы разнообразны, и я выбираю их с осторожностью. Мои проекты трех категорий: хранить воспоминания о погромах армян в Азербайджане, оказывать политическое, экономическое содействие Армении и Арцаху и, конечно, отвечать на азербайджанскую пропаганду. Таким образом, когда Азербайджан напал на Тавуш, я должна была что-то делать”, - сказала Анна Аствацатурян-Теркотт.

Она приступила к реализации инициативы “Руки прочь от Тавуша” - “Hands off Tavush”, в рамках которой в социальной сети начался сбор средств для оказания помощи жителям общин Армении, пострадавших от артобстрела Азербайджана. Звонки и письма не заставили себя ждать. Много армян и представителей других национальностей обращались к Анне Аствацатурян-Теркотт, чтобы понять, какое содействие можно оказать.

“Люди хотели помочь, я тоже. Я не люблю сидеть и ждать, в то время как могу, хотя и будучи далеко от этих мест, помочь каким-то образом. Могу сказать, что сбор средств проходил очень активно. Многочисленные доноры - представители местной армянской общины, однако есть и не армяне”, - сказала она.

За неделю до сбора средств была установлена сумма в 25 000 долларов США. Параллельно с этим Анна Аствацатурян-Теркотт собирала информацию о том, в чем нуждается Тавуш. Всего за два дня 25 000 долларов были собраны. Затем сумма была повышена до 50 000 долларов США, которая также за короткое время была собрана. Теперь установлено 75 000 долларов, из которых около 59 000 уже собрано. В ответ на вопрос: “Конкретно, на какие цели будет потрачена сумма?”, - Анна Аствацатурян-Теркотт отметила, что она находится на связи с губернатором Тавуша, который познакомил ее с представителями Фонда развития “Хранитель”, реализующего проекты по строительству убежищ и другие проекты.

“Я решила направить первые 30 000 долларов на строительство убежищ. Остальная сумма останется на другие экономические проекты, реализация которых, естественно, будет осуществляться в сотрудничестве с губернатором. Деньги будут вложены в конкретные программы. Я хочу работать с теми организациями, которые действуют именно в этой области, которые имеют опыт работы по экономическим проектам”, - добавила она.

Анна Аствацатурян-Теркотт коснулась также обострения отношений между армянами и азербайджанцами, что произошло за эти дни в разных странах мира. Она подчеркнула, что на подобные обострения нужно отвечать своим отношением к Родине.

“Помогайте Армении, не поддавайтесь на провокации, держите себя выше всего этого. Будьте бдительны, рассказывайте сенаторам то, что с нами происходит в Армении и в диаспоре. И самое главное, сделайте так, чтобы наши предки гордились бы нами”, - добавила она.

Анна Аствацатурян-Теркотт - автор книги “Нигде: история депортации” (Nowhere, A Story of Exile). Книга написана, на основе воспоминаний из дневника, который она вела в детстве. В дневнике она рассказывала о том, как ее семья в Баку на национальной почве оказалась перед лицом насилия и уничтожения. Анна Аствацатурян-Теркотт в 2013 году сыграла большую роль в деле признания независимости Нагорно-Карабахской республики со стороны американского штата Мэн. За свою деятельность она получила награды от президентов Армении и Арцаха.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур. 21 июля в 22:30 в направлении позиции “Бесстрашная” подразделение специального назначения противника предприняло очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери.