Фильм российского продюсера армянского происхождения удостоился премии «Эмми» 

Документальный фильм «Ненависть среди нас» (Hate Among Us) российского продюсера армянского происхождения Сергея Саркисова и основанной им и его сыном продюсерской компании «Блиц фильм» получил премию «Эмми» (Daytime Emmy Award) в номинации «Выдающаяся режиссура специальной телепередачи».

Как передает Арменпресс, таким образом, Сергей Саркисов стал первым российским продюсером, ставшим лауреатом этой престижной премии. Картина также была номинирована в категории «Выдающаяся специальная программа специального класса».

Фильм создавался в партнёрстве с американской компанией Associated Television International. Режиссер картины – Дэвид Маккензи, продюсерами ленты также выступили сам Дэвид Маккензи, Дин Кейн, Монтел Уильямс и Лаура Маккензи. Ранее Саркисов, Маккензи, Уильямс и Кейн вместе работали над документальным проектом «Архитекторы отрицания», который посвящен проблеме отрицания геноцида армян в США.

«Работая над фильмом «Архитекторы отрицания», который посвящен геноциду армян, я знал, что между ним и Холокостом существует глубокая связь, и мне страшно видеть эти пугающие сходства и тенденции, которые могут привести к ужасным последствиям, - отметил Сергей Саркисов. - Я надеюсь, что благодаря этой номинации и вниманию к нашему фильму больше молодых людей смогут узнать об этой проблеме и осознать ее масштаб и значимость. Хочу поблагодарить Академию за признание важности нашей работы»

Премьера ленты «Ненависть среди нас» состоялась 29 ноября 2019 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Фильм рассказывает о новой волне антисемитизма в современном обществе в США и в Европе. Картина показывает истории людей, столкнувшихся с агрессивным проявлением антисемитизма в наши дни, чьи судьбы перекликаются с историями тех, кто пережил Холокост во время Второй Мировой войны. Повествование фильма затрагивает самые резонансные преступления на почве антисемитизма за последние годы.

«Признание геноцида армян Конгрессом США после выхода нашего телевизионного фильма «Отрицание» говорит о том, что документальные проекты по прежнему крайне важны, - отметил Саркисов. - Я действительно верю, что фильм «Ненависть среди нас» поспособствует пониманию людьми того, что национальная, расовая или религиозная ненависть все еще существуют в нашем обществе и все еще остаются большой опасностью как для всего человечества, так и для каждого отдельного человека какой бы национальности он ни был».

Премия «Эмми» (англ. Daytime Emmy Award) — награда, вручаемая Нью-Йоркской Национальной Академией Телевизионных Искусств и Наук и Лос-Анджелесской Академией Телевизионных Искусств и Наук в знак признания передового опыта в дневных американских телевизионных программах. Церемонии, как правило, проходят в мае или июне. «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра).