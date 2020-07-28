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Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус

Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что бессимптомно переболел COVID-19, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. <...> Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", — сказал он во время посещения войсковой части № 3214 внутренних войск МВД республики.

В начале июля Лукашенко заявил, что республика одержала победу над COVID-19, хотя по-прежнему продолжает противостоять инфекции. По его словам, борьба с эпидемией обошлась бюджету страны почти в 500 миллионов белорусских рублей (свыше 200 миллионов долларов), но благодаря общим усилиям система здравоохранения справилась и число заболевших снижается.

Согласно последним данным, в Белоруссии зарегистрировали более 67 тысяч случаев заражения коронавирусом, за последние сутки прирост составил 115 пациентов. Всего умерли 543 человека.


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