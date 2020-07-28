Армянская община Швейцарии провела акцию протеста перед офисом ООН в Женеве

Перед офисом ООН в Женеве 28 июля прошла широкомасштабная акция протеста против недавних военных действий Азербайджана против Армении. Как сообщает Арменпресс, целью демонстрации, инициированной рядом армянских общинных структур, было привлечь внимание международного сообщества через швейцарское общество и ООН к обстрелу со стороны Азербайджана гражданского населения и гражданских инфраструктур Армении, проявлениям арменофобии и ксенофобии, действиям Турции по стимуляции эскалации ситуации в регионе. Главные лозунги демонстрации - требование остановить агрессию против Армении, осудить разрушительные действия Азербайджана и Турции, создать мирную и безопасную обстановку.

Во время демонстрации выступили ряд общественных и политических деятелей, в том числе сопредседатель Швейцарско-армянской парламентской группы дружбы Лиза Маззон, лидер Христианско-демократической партии в городском совете Женевы Ален де Кельберматен, член Социалистической партии в городском совете Женевы Арно Морелло, почетный председатель ассоциации Швейцария-Армения, генеральный секретарь группы дружбы Швейцария-Армения Саркис Шагинян.

Пресс-релиз, выпущенный накануне митинга от имени ряда организаций армянской общины Швейцарии, решительно осудил военную агрессию Азербайджана против Армении, представив ее детали. Армяне Швейцарии назвали недвусмысленную поддержку этой агрессии со стороны Турции и попытки подорвать хрупкую региональную стабильность безответственными и враждебными действия, а угрозу Баку нанести удар по Мецаморской АЭС - терроризмом на государственном уровне.