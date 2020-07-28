Израильский дипломат сообщил о прогрессе в переговорах страны с ЕАЭС

Израиль и ЕАЭС достигли прогресса в вопросе заключения соглашения о зоне свободной торговли. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал “РИА Новости” временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне.

"Переговоры о зоне свободной торговли между Израилем и ЕАЭС продолжаются. До начала пандемии мы провели шесть раундов консультаций, последняя встреча состоялась в марте 2020 года в Иерусалиме буквально перед тем, как были введены ограничения из-за COVID-19", - сказал Ливне.

По его словам, пока ситуация не позволяет возобновить личные встречи, но стороны продолжают работать в онлайн-формате.

"Хороший прогресс был достигнут по соглашению о ЗСТ, я уверен, что оно будет подписано без какого-либо ненужного промедления. Мы считаем, что есть огромный потенциал для развития экономических отношений Израиля и России и других членов ЕАЭС. Соглашение о зоне свободной торговли позволит нам раскрыть этот потенциал в интересах всех сторон", - добавил израильский дипломат.

Как заявлял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, РФ рассчитывает, что в 2020 году ЕАЭС серьезно продвинется в переговорном процессе по зоне свободной торговли с Египтом и Израилем.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.