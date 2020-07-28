Министр обороны Армении обсудил с послом РФ военно-политическую ситуацию в регионе

Министр обороны Армении Давид Тоноян 28 июля принял принял чрезвычайного и полномочного посла РФ в Армении Сергея Копыркина и военного и военно-воздушного атташе посольства, полковника Андрея Грищука.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также военно-политическую ситуацию в регионе.

Министр обороны Армении проинформировал посла о ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе и карабахско-азербайджанской линии соприкосновения арцахских за последние дни, подчеркнув конструктивную и стабилизирующую роль российской стороны.

Давид Тоноян поделился своими оценками политических и военных шагов, предпринятых Азербайджаном и Турцией для дестабилизации обстановки в области безопасности в регионе, отметив, что Вооруженные силы Армении, а также подразделения армяно-российской объединенной группы продолжают в постоянном режиме всеми разведывательными средствами следить, анализировать ситуацию и готовы к любому развитию.

Посол Копыркин еще раз подтвердил позицию России по установлению стабильности в регионе, отметив, что российская сторона предпринимает все необходимые меры в этом направлении.

Собеседники также обсудили процесс двустороннего военного сотрудничества, в том числе планирование и организацию военных учений, которые будут проводиться на территориях Республики Армения и Российской Федерации.