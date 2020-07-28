К концу года инфляция составит 1,9%: ЦБ продолжает политику низкой инфляции

Центральный банк Армении прогнозирует, что к концу года инфляция составит около 1,9%, при этом председатель Центробанка Мартин Галстян уверяет, что они продолжают проводить политику низкой инфляции. Как сообщает Арменпресс, Галстян сказал об этом на пресс-конференции.

«Мы по-прежнему проводим политику низкой инфляции и считаем, что эта политика оправдана, так как отвечает интересам граждан Армении. Наряду с этим кризисом, если бы была инфляция в 10%, это означало бы рост потребительских цен на 25-30%. Мы считаем, что политика, которую мы проводили на протяжении многих лет, позволила нам накопить капитал и доверие среди наших граждан. Мы видим это в наших опросах об инфляционных ожиданиях», - сказал Галстян.

По словам председателя Центробанка, десять лет назад никто в Армении не мог предположить, что подавляющее большинство граждан будет считать, что инфляция в стране низкая. Галстян считает это достижением.

«По прогнозам, к концу года наша инфляция будет около 1,9%, в диапазоне 1,7-2%, что близко к нижнему порогу нашей цели», - сказал председатель ЦБ.