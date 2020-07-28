COVID-19. В мире вылечилось более 10 млн человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 16 млн 687 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 657 тыс. Излечились 10 млн 272 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 4 млн 434 тыс 185 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 150 тыс 500. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 2 млн 446 тыс 397. Число смертей составляет 87 тыс 737. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 1 млн 493 тыс 904. Скончались 33 тыс 537 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 823 тыс 515. За последние сутки здесь зарегистрировано 5 тыс 635 новых случаев. Число летальных исходов – 13 тыс 504.

Далее следует ЮАР, где 452 тыс 529 подтвержденный случай и 7 тыс 067 случаев смерти. На следующем месте оказалась Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 395 тыс 489, смертей - 44 тыс 022. Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 389 тыс 717, смертей – 18 тыс 418.

На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 347 тыс 923 случаев, смертей - 9 тыс 187. В Испании число подтвержденных случаев – 325 тыс 862. Число смертности в Испании составило 28 тыс 434. В Великобритании число инфицированных достигло 300 тыс 111, умерших – 45 тыс 759.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 27-м месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 68, достигнув 83 тыс 959, вылечились 78 тыс 934 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1145, с начала заражения здесь скончались 16 человек. В Иране 296 тыс 273 подтвержденный случая и 16 тыс 147 случая смерти. В Турции 227 тыс 019 случаев заболевания, 5 тыс 630 случаев смерти.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 270 тыс 831 подтвержденных случаев. В Катаре 109 тыс 597 подтвержденных случаев, смертность - 165. Число заразившихся в Египте достигло 92 тыс 482, здесь зарегистрировано 4 652 случаев смерти. В ОАЭ - 59 тыс 546 случаев, здесь скончались 347 человек.

В Ливане зарегистрировано 3 882 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 51. Число заразившихся в Сирии достигло 674. Скончались 40 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.