Кардинал Дука призвал всех верующих не забывать молиться за мир и свободу армянского народа

Архиепископ Праги кардинал Доминик Дука разместил на своей странице в Facebook предоставленную посольством Армении краткую информацию о событиях на армяно-азербайджанской границе и азербайджано-турецких реакциях на эти события. Как сообщает Арменпресс, кардинал сопроводил свой пост следующей записью:

«Публикую материал, полученный от посольства Армении в Праге, в котором представлена опасная ситуация, в которой однажды оказалась Республика Армения, о которой, к сожалению, мы уже знаем из истории ужасов Геноцида армян.

Кроме того, превращение христианской базилики и резиденции Константинопольского патриарха - собора Святой Софии в мечеть и все связанные с этим политические события также вызывают у меня большую обеспокоенность. Прошу всех верующих не забывать молиться за мир и свободу армянского народа».