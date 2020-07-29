Существует большой риск второй волны Covid-19, все должны быть готовы: интервью члена миссии ВОЗ

По словам координатора программы по подготовке чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения офиса Всемирной организации здравоохранения на Южном Кавказе Василия Есенаманова, вторая волна пандемии COVID-19 будет и к этому должны быть готовы все. В разговоре с Арменпресс член миссии, прибывшей в Армению по приглашению министра здравоохранения, отметил, что бдительность не должна слабеть даже в тех странах, где наблюдается значительное снижение числа инфицированных.

- Господин Есенаманов, уже около месяца Вы находитесь в Ереване, как Вы оцениваете уровень подготовки системы здравоохранения Армении в борьбе с Covid-19?

- Благодарю за вопрос. На самом деле этот вопрос актуален для многих стран, потому что к новому вирусу, такому как Covid-19, многие страны не были достаточно подготовлены. Следует отметить, что даже Всемирная организация здравоохранения не прогнозировала, что COVID-19 достигнет таких масштабов. Никто не мог представить, что в таком количестве понадобятся инфекционные больницы, кровати, аппараты искусственной вентиляции легких и ни одна страна не была готова к этому. С этой точки зрения, если рассматривать подготовку конкретной Армении, то она не очень отличается от уровня готовности любого другого государства. Рассматривая готовность правительства, можно сказать, что оно подошло к проблеме достаточно рационально, Министерство здравоохранения оценило свои возможности, что можно увеличить, что усилить в краткосрочной перспективе, что в долгосрочном разрезе. И оценив все эти возможные средства, принимали наиболее оптимальные решения.

- Есть ли что-то, что бы Вы изменили в Армении для более эффективной борьбы с Covid-19?

- Когда я только собирался приехать в Армению, думал, что будут предприняты некоторые шаги, я тоже предложу несколько других вариантов, однако после приезда в Армению понял, что правительство рассмотрело все возможные варианты, и я не сделал бы каких-либо серьезных изменений. ВОЗ призывает все страны увеличить количество тестов, усилить системы обнаружения вероятно зараженных людей, а также необходимо продолжить процесс изоляции.

- Говоря о второй волне эпидемии, могут ли быть спокойны страны, которые уже заявили о преодолении эпидемии Covid-19, или там тоже может быть вторая волна?

- Трудно говорить об этом, что означает, что страны успешно преодолели Covid-19? Есть ряд стран, где сократилось число новых случаев, подтверждаемых в течение дня, но когда эти страны несколько ослабили ограничения, вспышки увеличились. Так было в Германии, Испании. Как ВОЗ, мы не советуем ни одной стране ослаблять бдительность. Все страны должны быть готовы ко второй волне, потому что она будет. Она начнется осенью, наряду с некоторыми изменениями погоды. Обществам нужно научиться жить в новой реальности, потому что инфекция в ближайшее время никуда не исчезнет. Большие надежды связаны с вакциной, но для того, чтобы она была готова и задействована, потребуется некоторое время.

- Один из интересующих многих вопросов - возможно ли вторичное заражение Covid-19? Как долго человек может чувствовать себя в безопасности, если он уже заразился и выздоровел?

- Очень трудно однозначно ответить на этот вопрос. В мировой практике есть случаи, когда человек заразился вторично, через некоторое время после выписки из больницы, после того как сдал два теста ПЦР, ответы на которые были отрицательными. Все это зависит от иммунной системы, как долго она может сопротивляться и как долго она формируется у зараженного и излеченного человека. Вполне возможно, что у некоторых людей, которые лечились, иммунная система сильна и в долгосрочной перспективе формируется стабильный иммунитет. Мы имеем дело с этим вирусом всего около полугода, это незначительный период времени, чтобы дать научное и медицинское заключение о новом вирусе.

- Когда завершатся испытания вакцин, находящихся в стадии клинического исследования, и когда будет готова первая вакцина?

- На данный момент есть несколько вакцин, которые проходят этап клинических испытаний, они были выбраны из вариантов около 100 вакцин. Их испытания показали определенную эффективность. Эффективность вакцины зависит от того, сколько времени будет сохраняться сформированный ею иммунитет. Возможно, что антитела погибнут, например, через месяц, такая вакцина не может быть эффективной, потому что мы не можем вакцинировать большую часть населения планеты и делать это раз в месяц или раз в три месяца. Это нереально. В ВОЗ работает большая команда по вакцинам, на данный момент очень сложно сказать, когда будет готова вакцина.

- Поговорим о необходимости ношения масок. Есть ли разница между медицинскими масками, респираторными масками и самодельными масками из ткани?

- Однозначно, разница есть, однако все они предусмотрены для конкретных случаев, например, респираторные маски используются исключительно в больницах и в конкретных случаях, медицинские маски в первую очередь необходимы сотрудникам медицинской системы, поскольку они защищают от распространения бацилл, они необходимы также пациентам, которые общаются с врачами. Маска защищает от того, кто ее носит. Для других членов общества, которые не являются медработниками, не нужны медицинские маски и респираторы, вполне достаточно и самодельных масок и масок из ткани.

- Какой призыв Вы обратите к людям, которые по каким-то причинам не верят в существование инфекции?

- Для меня удивителен этот феномен, что люди не верят в существование инфекции. Когда обычный потребитель выражает свое негативное мнение о существовании инфекции, это для меня очень удивительно, потому что по той же логике я могу поставить под сомнение существование Австралии. Я никогда не был в Австрии и могу сказать, что ее не существует, потому что не видел ее. Инфекция действительно существует. Ужасно, что есть люди, которые в это не верят. Я надеюсь, что в Армении таких людей не много. Мы были в больницах, предназначенных для лечения больных с Covid-19, и видели, как перегружены эти медицинские учреждения. Я призываю население Армении сотрудничать с государством, соблюдать противоэпидемические правила. От поведения каждого зависят жизни людей.

- Спасибо за интервью.

Интервью вел Норайр Шогикян

Фото Татев Дурян