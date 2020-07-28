Азиатские индексы - 28-07-20

ТОКИО, 28 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.26% и составил 22657.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.48% и составил 1569.12 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.71% и составил 3227.96 пункта, а HANG SENG вырос на 0.69% и составил 24772.76 пункта.