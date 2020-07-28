Глава ЦБ  Армении представил возникшие вследствие коронавируса вызовы финансовой системы

От здравоохранительных проблем сотрудников, которые ежедневно обслуживают клиентов в банках, до определенных финансовых проблем: пандемия создала такие проблемы в финансовой системе. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.

«С точки зрения финансовой системы существует множество проблем, начиная со здравоохранительных проблем сотрудников. Они работают с клиентами на передовой ежедневно. Было много случаев, когда работающие непосредственно с клиентами сотрудники банка заражались коронавирусом, и банкам приходилось закрывать отделения, где наблюдалось проявление вируса. Кроме того, были некоторые финансовые проблемы», - сказал Галстян, отметив, что эти проблемы еще находятся на стадии изучения, результаты будут обобщены и опубликованы позже.

По словам председателя Центрального банка, с марта финансовая система Республики Армения была фактически первой, кто протянул руку помощи частному сектору, отложив или пересмотрев платежи по кредитам на три месяца. По словам Галстяна, в этой связи банки совместно с Центробанком проделали довольно серьезную работу.