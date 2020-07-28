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Начальник Генштаба ВС Армении принял посла США

Начальник Генштаба ВС Армении принял посла США

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Оник Гаспарян 28 июля принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Республике Армения Линн Трейси и военного атташе посольства полковника Скотта Максвелла. 

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и общественных связей министерства обороны Армении, в ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся армяно-американского двустороннего сотрудничества в области обороны и принятых мер, а также роста напряженности, зарегистрированной на армяно-азербайджанской границе с 12 июля, и текущей ситуации в приграничной зоне.

Стороны также обсудили дальнейшие программы сотрудничества и наметили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.


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