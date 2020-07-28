Нетаньяху обвинил Иран в создании напряженности на северных границах Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе посещения во вторник северного военного округа возложил на Иран ответственность за напряженность на границе с Ливаном, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Все происходящее сейчас является результатом попыток Ирана и его сателлитов в Ливане создать военный плацдарм в нашем регионе. [Лидер шиитской партии "Хезболлах" Хасан] Насрулла служит этим иранским интересам за счет ливанского государства", - распространила канцелярия премьера его высказывания на совещании по вопросам безопасности в штабе северного военного округа с участием главы Генштаба Армии обороны Израиля Авива Кохави. Нетаньяху заслушал доклад об оперативной обстановке после инцидента, в ходе которого в понедельник была предпринята попытка нарушения границы еврейского государства со стороны Ливана, добавили в ведомстве главы кабмина.

"Вчерашняя операция (по предотвращению нарушения границы - прим. ТАСС) была важна, она предотвратила вторжение на нашу территорию", - продолжил Нетаньяху. "Я никому не советую испытывать Армию обороны Израиля или Государство Израиль. Мы полны решимости защищать себя", - добавил он.

"Мы продолжаем действовать, чтобы не допустить создания иранского военного плацдарма в нашем регионе. Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить себя, и я предлагаю "Хезболлах" принять во внимание этот простой факт", - резюмировал Нетаньяху.

В понедельник пресс-служба армии еврейского государства заявила, что ранее в тот же день в районе горы Дов на севере Израиля группа вооруженных боевиков "пересекла "голубую линию" (границу с Ливаном - прим. ТАСС), после чего "израильские подразделения открыли огонь по террористам,