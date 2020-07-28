В Ираке предотвратили попытку террористов проникнуть в страну

Иракское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" предотвратило попытку членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* проникнуть на территорию Ирака из Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник новостное агентство Baghdadtoday со ссылкой на пресс-службу ополчения.

"Силы 17-й бригады народного ополчения предотвратили попытку членов группировки ИГ проникнуть из Сирии на территорию провинции Анбар в районе Акашат", - говорится в заявлении пресс-службы. По ее данным, силы ополчения открыли огонь по автомобилю боевиков, вынудив их отступить к сирийской границе.

В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. В мае иракские ВС провели масштабную антитеррористическую операцию на территории граничащих с Сирией провинций Анбар и Найнава, а также соседней провинции Салах-эд-Дин.