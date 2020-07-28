Под председательством Никола Пашиняна обсужден ход работ по строительству водохранилища Капса

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого был обсужден проект строительства водохранилища Капса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, было отмечено, что стоимость проекта оценивается в 60 млн евро и планируется ее осуществить в сотрудничестве с немецким банком KFW. Сейчас на стадии обсуждения находятся два варианта строительства водохранилища. В результате, объем водохранилища Капса составит 60 млн кубометров с плотиной длиной 51 метр.

В рамках проекта планируется строительство плотины и вспомогательных сооружений водохранилища Капса, переоснащение гидрологических наблюдательных точек на реке Ахурян (от водохранилища озера Арпи до водохранилища Ахуряна), строительство дополнительных станций и создание централизованной базы данных (система SCADA). Будет создана возможность заменить механическое орошение около 2280 га самотечным, с ежегодной экономией 1,3 млн кВт/ч электроэнергии. Строительство водохранилища позволит также на 7000 гектаров увеличить площадь орошаемых территорий в Талинском регионе.

Планируется начать проект в 2021 году и завершить его через 3,5 года.

Премьер-министр подчеркнул важность реализации вышеупомянутого проекта и поручил учитывать при реализации вопрос о предусмотрении энергетических мощностей. Никол Пашинян подчеркнул важность обеспечения спроса и эффективного управления водными ресурсами и отметил, что необходимо проводить последовательные работы в этих направлениях.