Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Перу Мартину Вискарра

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю национального праздника республики Перу - Дня независимости направил поздравительное послание президенту страны Мартину Вискарра. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян выразил уверенность, что отношения между Арменией и Перу продолжат развиваться как в двустороннем, так и в многостороннем формате во благо народов обеих стран.