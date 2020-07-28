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Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Перу Мартину Вискарра

Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Перу Мартину Вискарра

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю национального праздника республики Перу - Дня независимости направил поздравительное послание президенту страны Мартину Вискарра. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян выразил уверенность, что отношения между Арменией и Перу продолжат развиваться как в двустороннем, так и в многостороннем формате во благо народов обеих стран.


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