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Коронавирус оставил в Испании без работы более миллиона человек

Коронавирус оставил в Испании без работы более миллиона человек

Более миллиона человек остались в Испании без работы в период с апреля по июнь в связи с пандемией коронавируса, свидетельствуют данные опроса активного населения Национальным институтом статистики, распространенные во вторник Национальным телерадиовещанием Испании.

По этим данным, от осложнения эпидемиологической ситуации в Испании больше всего пострадал сектор услуг, также сократилось число трудоустроенных женщин, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Особенно сложная ситуация с безработицей складывается сейчас в Каталонии, Мадриде, Андалусии и Кастилье-Ла-Манче.

С начала пандемии COVID-19 в Испании было выявлено почти 326 тыс. случаев заражения, 28,5 тыс. пациентов скончались.


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