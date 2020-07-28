Есть силы и страны, которые разжигают конфликт: премьер-министр Армении об устремлениях Турции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью российскому телеканалу РБК на фоне последних обострений армяно-азербайджанских отношений не исключил вероятность широкомасштабной войны, поскольку есть силы и страны, которые разжигают этот конфликт. Как передает «Арменпресс», на вопрос журналиста, может ли он раскрыть эти страны, Пашинян ответил, что в первую очередь это Турция.

“Для этого есть и интересы настоящего времени, и исторические причины, поскольку Турция не отказалась от политики Геноцида армян. Президент Турции не только не признает факт Геноцида армян, который был совершен в 1915 году в Османской империи, но и оправдывает его”, - отметил Пашинян.

По словам премьера, есть и другая причина подобного поведения Турции.

“У Турции, как и в начале прошлого века, есть мечта - контролировать Южный Кавказ. И после распада Советского Союза, уже 30 лет она ежедневно работает над тем, чтобы воплотить в жизнь эту мечту и эту цель”, - отметил Пашинян.

Премьер-министр Армении считает, что России должно быть понятно, к каким геополитическим развитиям может привести все это.