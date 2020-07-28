Джонсон заявил о второй волне коронавируса в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил признаки второй волны эпидемии коронавируса в странах Европы. Такое мнение он выказал во вторник в эфире телеканала Sky News, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии", - сказал глава правительства.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге ранее в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что европейские страны должны подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции, уделив особое внимание укреплению систем здравоохранения и наращиванию потенциала медицинских учреждений, первичной медико-санитарной помощи и отделений интенсивной терапии. По его словам, осенью континент может столкнуться со второй волной коронавируса, которая может сопровождаться сезонным всплеском заболеваемости гриппом и корью.