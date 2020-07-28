Защитник прав человека задействовал мобильное приложение сайта ombuds.am, позволяющее знакомиться с деятельностью Защитника, получать уведомления и обращаться к Защитнику прав человека с мобильного телефона. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Приложение, созданное в рамках программы USAID “Стимулирование защиты прав человека в Армении для всех”, можно скачать из Google play и App store.