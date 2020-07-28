Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июль

Защитник прав человека задействовал мобильное приложение сайта ombuds.am

Защитник прав человека задействовал мобильное приложение сайта ombuds.am

Защитник прав человека задействовал мобильное приложение сайта ombuds.am, позволяющее знакомиться с деятельностью Защитника, получать уведомления и обращаться к Защитнику прав человека с мобильного телефона. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Приложение, созданное в рамках программы USAID “Стимулирование защиты прав человека в Армении для всех”, можно скачать из Google play и App store.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации