Азербайджан напал в том направлении, где есть много армянских сел: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью российскому телеканалу РБК отметил, что в июле Азербайджан развязал действия в направлении Тавушской области на границе Армении, потому что на этом направлении всего одно азербайджанское село, а армянских - множество. Как передает «Арменпресс», Пашинян добавил, что Азербайджан не напал на Арцах по этой причине.

“На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана есть много азербайджанских жилых районов, поэтому сейчас очень трудно нападать на Нагорный Карабах. Они напали там, где граница не очень оснащена устройствами видеонаблюдения. Кстати, в этом направлении есть только одно азербайджанское село, а армянских сел много, это очень важное обстоятельство”, - сказал Пашинян.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур. 21 июля в 22:30 в направлении позиции “Бесстрашная” подразделение специального назначения противника предприняло очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери.