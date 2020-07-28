В квартале Фирдуси рядом со зданиями-памятниками будут 2 - 4 этажные здания с деревянными балконами

Здания-памятники, прилегающие к улицам Республики и Тиграна Меца в ереванском квартале Фирдуси, останутся на своих местах, будут облицованы фасады зданий.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал руководитель офиса вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Серж Вараг Сисерян.

“Мы заявляли, что в результате переговоров с застройщиками был внесен ряд положительных изменений в проект строительства квартала Фирдуси. Здания-памятники, прилегающие к улицам Республики и Тиграна Меца в ереванском квартале Фирдуси, останутся на своих местах, будут облицованы фасады зданий. За этими памятниками-зданиями будут построены 2 - 4 этажные здания с деревянными балконами, в результате чего на данной территории будет создана новая, туристическая среда. Территория будет обрамлена 250 м пешеходной дорожкой, по ту сторону которой будут новые здания”, - отметил Сисерян.

Вместе с записью он представил на суд общественности видеоматериал трехмерной модели вышеуказанного участка квартала Фирдуси и с радостью сообщил, что в ближайшем будущем в центре Еревана будет красивая и интересная территория.