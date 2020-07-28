Премьер Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета республики

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб обвинил Израиль в посягательстве на суверенитет ливанского государства, а также в нарушении резолюции 1701 Совета безопасности ООН, установившей режим прекращения огня на ливано-израильской границе после конфликта летом 2006 года. С таким заявлением премьер выступил во вторник на заседании Высшего совета обороны Ливана.

"Израиль путем опасной военной эскалации вновь пренебрег суверенитетом Ливана и нарушил резолюцию 1701 Совета безопасности ООН", - подчеркнул Диаб, слова которого цитирует телеканал Al-Mayadeen. "Я призываю в ближайшие дни проявить бдительность, принимая во внимание возможность ухудшения ситуации на нашей границе", - добавил глава правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о том, что в районе горы Дов на севере Израиля группа вооруженных боевиков пересекла "голубую линию" (границу с Ливаном - прим. ТАСС), после чего "израильские подразделения открыли огонь по террористам,

Позже агентство Reuters со ссылкой на ливанский источник, знакомый с деталями происшествия, информировало, что бойцы шиитской организации "Хезболлах" атаковали израильскую военную технику с помощью управляемой ракеты в районе ливано-израильской границы. По данным источника, сторонники организации выпустили снаряд по военному транспортному средству ВС Израиля в спорном районе Шебаа. Со своей стороны представители "Хезболлах" заявили, что "не участвовали в столкновениях и открытых боях в инциденте в районе Шебаа".