Союзником России является армянский народ: Пашинян ответил на публикацию Маргариты Симонян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью российскому телеканалу РБК ответил на публикацию редактора “Россия сегодня” Маргариты Симонян. Как передает «Арменпресс», в своей публикации Симонян выступила с критикой в адрес действующей власти Армении.

Симонян отметила, что в ответ на помощь России власти Армении даже не признали Крым.

“В первую очередь, Армения не признала и независимость Нагорного Карабаха. Что это означает, что мы не поддерживаем Нагорный Карабах? Нет. Мы говорим, что Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Это я сказал в своем выступлении в Степанакерте. Я сказал, что Нагорный Карабах – это Армения. Армения и Нагорный Карабах являются общей средой безопасности. Существует конфликт, в вопросе решения которого Армения имеет свои представления, у Азербайджана есть свои представления’, - сказал Пашинян.

Касаясь замечания Симонян о том, что власти Армении посадили в тюрьму верного союзника России Роберта Кочаряна, Никол Пашинян отметил, что союзником России является армянский народ, а не отдельные лица.

“В России должны понять, что союзниками России в Армении является не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саркисян, не Кочарян. Союзником и партнером России является армянский народ. Это очень важный вопрос. Многие довольно долго представляли себя единственными союзниками России, но союзником России является Армения и армянский народ”, - отметил премьер.

Премьер-министр ответил также и на замечание о том, что в Армении есть множество антироссийских общественных организаций. “Все эти НПО были созданы тогда, когда в Армении никто не сомневался в пророссийской ориентации властей Армении. Все они были созданы при Роберте Кочаряне и Серже Саркисяне. Если они были антироссийскими, почему их деятельность не была остановлена тогда?”, - сказал премьер-министр Никол Пашинян.