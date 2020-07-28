Суд не разрешил Юрию Хачатурову на два дня выехать из страны

В Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана защитник заместителя министра обороны Армении в 2008 году Юрия Хачатурова Мигран Погосян ходатайствовал перед судом о разрешении его подзащитному на два дня пересечь границу Армении.

Как сообщает «Арменпресс», Мигран Погосян отметил, что Юрий Хачатуров родился в Грузии, его родители и братья похоронены там. Юрий Хачатуров с ноября 2018 г. не был на их могилах. По словам Погосяна, отсутствие Юрия Хачатурова не окажет какого-либо влияния на рассмотрение дела, поскольку судебные заседания назначаются обычно на вторники, и он два дня сможет отсутствовать из Армении. В случае необходимости в течение нескольких часов возможно обеспечить присутствие Юрия Хачатурова на судебном заседании.

Выслушав стороны судебного процесса, судья Анна Данибекян сказала, что в условиях пандемии COVID-19 каждый возвращающийся в Армению гражданин должен быть изолирован в течение 14 дней. Кроме того суд должен оценить аргумент, который заложен в основу необходимости отъезда, этот аргумент должен быть настолько весомым, чтобы превалировать над риском неявки в суд. В данном случае суд видит очевидные обстоятельства, которые могут воспрепятствовать явке Хачатурова в суд”, - сказала судья Анна Данибекян.

Судья отклонила ходатайство адвоката, отметив, что на данный момент разрешение Хачатурову покинуть Армению, она не считает целесообразным.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян, бывший в 2008 году заместителем начальника Генштаба, Юрий Хачатуров, бывший в 2008 году заместителем министра обороны Армении и бывший в 2008 году руководителем аппарата президента Армении, секретарем Совета безопасности Армении Армен Геворкян.