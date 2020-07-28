СМИ: Иран впервые проводит армейские учения с применением данных военного спутника

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) во вторник начал проведение военных учений в Персидском заливе, впервые в ходе маневров используется информация, полученная с военного спутника "Нур". Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Учения проходят при участии военно-космических и военно-морских сил корпуса. В ходе маневров будут задействованы разведывательные подразделения КСИР, а также беспилотные летательные аппараты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

22 апреля Иран запустил свой первый военный спутник под названием "Нур". Аппарат был выведен на орбиту высотой 425 км при помощи ракеты-носителя "Касед".