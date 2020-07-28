Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии

Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений, Турция - одно, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 8 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 4, Латакия – 2, Алеппо – 2. Турецкой частью представительства зафиксирован 1 факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в тексте бюллетеня.

В течение суток Центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция: в населенном пункте Хусайния (провинция Дамаск) выдано 400 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.