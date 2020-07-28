Определен круг лиц, которые по прибытии в Армению могут освободиться от обязательной самоизоляции

В пункт решения о самоизоляции при въезде в Республику Армения, в обязательном порядке, внесено изменение.

Как передает «Арменпресс», определен список тех лиц, которые могут освободиться от обязательной самоизоляции при прибытии в Армению.

Это следующие:

Лица, прибывшие с государственным, официальным и рабочим визитами в составе иностранных делегаций; Представители дипломатических представительств, консульских учреждений и члены их семей, а также представители международных организаций и члены их семей; Лица, приглашенные на основании наличия неотложных медицинских, экономических, производственных, военных нужд и нужд безопасности; Лица, приехавшие для выполнения работ или услуг в рамках инфраструктурных программ, осуществляемых государством Лица, приехавшие по другим исключительным причинам, на основании разрешения патруля.

В указанных случаях прибывающие из-за рубежа лица имеют право в течение 24 часов после прибытия на платной основе пройти лабораторное обследование по методу ПЦР с целью диагностики COVID-19.

Данные этих лиц вводятся в систему “Армед” со специальной пометкой. При отрицательном результате лабораторного исследования, эти лица, после ввода информации в систему Армед подлежат немедленному освобождению от самоизоляции.

До ввода лабораторией отрицательного результата в систему “Армед”, данное лицо должно оставаться в самоизоляции.