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Определен круг лиц, которые по прибытии в Армению могут освободиться от обязательной самоизоляции

Определен круг лиц, которые по прибытии в Армению могут освободиться от обязательной самоизоляции

В пункт решения о самоизоляции при въезде в Республику Армения, в обязательном порядке,  внесено изменение.

Как передает «Арменпресс», определен список тех лиц, которые могут освободиться от обязательной самоизоляции при прибытии в Армению.

Это следующие:

  1. Лица, прибывшие с государственным, официальным и рабочим визитами в составе иностранных делегаций;
  2. Представители дипломатических представительств, консульских учреждений и члены их семей, а также представители международных организаций и члены их семей;
  3. Лица, приглашенные на основании наличия неотложных медицинских, экономических, производственных, военных нужд и нужд безопасности;
  4. Лица, приехавшие для выполнения работ или услуг в рамках инфраструктурных программ, осуществляемых государством
  5. Лица, приехавшие по другим исключительным причинам, на основании разрешения патруля.

В указанных случаях прибывающие из-за рубежа лица имеют право в течение 24 часов после прибытия на платной основе пройти лабораторное обследование по методу ПЦР с целью диагностики COVID-19.

Данные этих лиц вводятся в систему “Армед” со специальной пометкой. При отрицательном результате лабораторного исследования, эти лица, после ввода информации в систему Армед  подлежат немедленному освобождению от самоизоляции.

До ввода лабораторией отрицательного результата в систему “Армед”, данное лицо должно оставаться в самоизоляции.


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