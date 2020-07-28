В Арцахе стартовал второй этап программы “Stop COVID 19”

14:07, 28 Հուլիս, 2020

По совместной инициативе Министерства военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма Республики Арцах и Инвестиционного фонда Республики Арцах с 27 июля в 17 маршрутных такси, принадлежащих компании “Степанакерт сервис”, стартовал второй этап программы “Stop COVID 19”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный штаб Арцаха.

“Цель инициативы - предотвращать скопление людей в общественном транспорте, следить за сохранением социального расстояния. Как известно, согласно решению коменданта, ношение маски обязательно в закрытых помещениях, то есть и в транспортных средствах, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки”, - сообщают в пресс-службе.

В программе участвуют 34 молодых волонтера, которые с 06:45 до 20:00 осуществляют дежурство.

“Волонтеры проинформированы о правилах безопасности (обязательное ношение маски и перчаток). Каждое утро, до выхода на волонтерскую работу, им измеряется температура”, - сообщили в информационном штабе Арцаха.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.