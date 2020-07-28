Bloomberg: оружейный холдинг Remington Outdoor подал заявление о банкротстве

Холдинг Remington Outdoor, в который входит одна из старейших и крупнейших американский компаний - производителей огнестрельного оружия и боеприпасов Remington Arms, подал в понедельник заявление о банкротстве. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, документы были поданы в суд штата Алабама. Причиной называются повышенные долговые обязательства Remington Outdoor перед кредиторами. Подача соответствующего заявления является частью процесса по продаже компании, уточнило агентство.

Это уже второе за два года банкротство Remington Outdoor. В 2018 году компания инициировала эту процедуру по причине накопившихся долгов, а также на фоне спада продаж огнестрельного оружия после победы на выборах президента США в 2016 году Дональда Трампа. В отличие от его соперницы от демократов Хиллари Клинтон и бывшего главы Белого дома Барака Обамы, он выступает против ограничений в вопросе оборота огнестрельного оружия. В связи с этим американцы, не опасаясь ужесточения правил приобретения оружия, в последние годы не столь активно, как прежде, его покупали,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Однако сейчас, как подчеркнуло агентство, ситуация несколько иная: из-за роста социальной напряженности в США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда и неопределенностью из-за пандемии коронавируса в стране с февраля наблюдается увеличение объемов продаж огнестрельного оружия. Тем не менее, это не смогло предотвратить банкротство компании.

Remington Arms была основана в 1816 году. Ее оружие использовалось во многих вооруженных конфликтах XIX-XX веков, в том числе в гражданских войнах в США и России, а также в Первой и Второй мировых войнах.