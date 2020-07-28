Парламентская фракции “Мой шаг” в ближайшие дни встретится с кандидатом в судьи КС

Фракция НС “Мой шаг”, по всей вероятности, в ближайшие дни встретится с выдвинутым правительством кандидатом в судьи Конституционного суда Ваграмом Аветисяном. Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сказал депутат фракции “Мой шаг” Сисак Габриелян.

“Думаю, что другие силы также проведут с ним встречи. Это, по сути, было неписаным правилом для всех предыдущих кандидатов. Будут встречи с фракциями и наши позиции, возможно, станут понятнее”, - сказал Сисак Габриелян.

На вопрос о том, насколько неожиданным было выдвижение этого кандидата от правительства, учитывая, что упоминались имена совершенно других лиц, Сисак Габриелян отметил, что не он выдвигал кандидата.

“Для меня было неожиданностью, потому что я не субъект, выдвигающий кандидата. Относительно кандидата я не дам оценки, потому что он был моим преподавателем. Остальное выяснится не только в результате голосования фракции “Мой шаг”, но и других сил”, - добавил депутат.

23 июля правительство Республики Армения на должность судьи Конституционного суда выдвинуло кандидатуру Ваграма Аветисяна. Это решение было принято на заседании правительства. Во время заседания Ваграм Аветисян представил свои принципы и действия в случае избрания судьей КС. Ваграм Аветисян - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права ЕГУ.