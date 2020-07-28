Клопп получил награду им. сэра Алекса Фергюсона

Главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп признан лучшим наставником сезона Премьер-лиги.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба турнира. Награда, которая вручается тренерам с лучшим результатом турнира, носит имя бывшего главного тренера “Манчестер Юнайтед” сэра Алекса Фергюсона.

Клопп - первый немецкий тренер, который удостоился этой награды.

Ранее Клопп заявил, что в ближайшие 4 года он останется в “Ливерпуле”. И через год отдыха вновь вернется к тренерской работе. Юрген Клопп вступил в должность главного тренера “Ливерпуля” в 2015 году.

Напомним, что “Ливерпуль” заранее стал чемпионом Англии. После 30-летнего перерыва он вновь завоевал этот почетный титул.

Подготовила Варвара Айрапетян