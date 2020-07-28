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Действующая власть Армении не нуждается в расколе каких-либо сил: Сисак Габриелян

Действующая власть Армении не нуждается в расколе каких-либо сил: Сисак Габриелян

Сисак Габриелян, член фракции “Мой шаг” Национального собрания Республики Армения, подчеркивает, что действующая власть Армении не замешана в расколе каких-либо политических сил. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» Сисак Габриелян коснулся публикаций в прессе, относительно того, что некоторые силы пытаются расколоть ППА и замешаны ли власти в этом.

“Я не знаю, что заявляла ППА и кто ведет к их расколу. Если они заявили об этом, то, возможно они в курсе, кто замешан в их расколе. Скажу, что власть не нуждается в расколе каких-либо сил. Сила, которая должна расколоться расколется сама. Со временем это происходит без какого-либо вмешательства властей”, - сказал Сисак Габриелян.


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