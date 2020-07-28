Эксперт: пандемия COVID-19 ускорила рост онлайн-продаж автомобилей

Пандемия коронавируса COVID-19 ускорила рост доли онлайн-продаж машин в России, по итогам июля показатель продаж через интернет превысит прошлогодний уровень, заявил РИА Новости генеральный директор автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru Дмитрий Андреев.

"Онлайн-продажи восстановились уже в июне - на 0,5% по отношению к июню 2019-го, а по итогам июля они совершенно точно еще более значительно превысят прошлогодний уровень. Росту способствует как продление и расширение госпрограмм поддержки при приобретении новых машин ("семейный", "первый автомобиль" и т.д.), так и, естественно, отложенный покупательский спрос, возникший из-за того, что российские автодилеры из-за карантина не работали в апреле-мае, а в некоторых городах страны дилерские центы вообще открылись только с июля", - рассказал эксперт,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным Autospot.ru, российские онлайн-продажи новых автомобилей в первом полугодии 2020 года пострадали меньше, чем продажи в офлайне. При этом через агрегатор было продано на 20% меньше автомобилей - около 6300 штук на сумму свыше 10,4 миллиарда рублей. В топ-10 популярных у россиян автомобильных брендов вошли Kia, Hyundai, Skoda, Renault, Lada, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, а также Mazda и BMW.

"Да, это на 20% меньше, чем в первом полугодии 2019-го, как в количественном, так и в денежном выражении, но снижение стало меньшим, чем в целом по рынку. В период карантина, когда автосалоны были закрыты для посещения, для покупателей на первый план вышли преимущества подбора и покупки автомобиля онлайн", - отметил эксперт.