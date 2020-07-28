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Началось судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

Началось судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

 В Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана 28 июля под председательством судьи Анны Данибекян началось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Как сообщает «Арменпресс», на предыдущем судебном заседании судья Анна Данибекян отклонила ходатайство представителя потерпевшего по делу 1 марта Сергея Егиазаряна Эдуарда Асланяна об отводе прокуроров.

В ходе заседания суд отложил также и решение по вопросу ходатайства адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна и других адвокатов, касающегося включения ряда лиц в список свидетелей для допроса в суде.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении Сейран Оганян, бывший в 2008 году заместителем начальника Генштаба, Юрий Хачатуров, бывший в 2008 году заместителем министра обороны Армении и бывший в 2008 году руководителем аппарата президента Армении, секретарем Совета безопасности Армении Армен Геворкян.


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