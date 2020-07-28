Дети Армении могут принять участие в международной выставке в Японии
13:17, 28 Июль, 2020
С 6 июля по 22 августа следующего года в японской префектуре Канагава пройдет выставка “Kanagawa World Children's Art Exhibition”.
Как передает «Арменпресс», мероприятие предназначено детям от 4 до 15 лет, в рамках которого они могут представить свои работы. Оно проводится раз в два года.
Заявки принимаются с 1 сентября по 30 ноября 2020 года.
Желающим принять участие в выставке, необходимо проинформировать Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении.
Подробности на сайте: https://bit.ly/3g8ZziJ
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