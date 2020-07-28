Инновационные гранты для экономического восстановления сверхмалых, малых и средних предприятий

Программа “Инновационный туризм и развитие технологий в Армении” инициативы Европейского союза “ЕС бизнесу” в тесном сотрудничестве с Министерством экономики Армении объявляет о конкурсе “Инновационные гранты, направленные на экономическое восстановление сверхмалых, малых и средних предприятий (СМСП)”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Грант предназначен сверхмалым, малым или средним предприятиям в области производства или предоставления услуг (за исключением сфер туризма, сельского хозяйства и торговли), которые ищут финансовые источники для восстановления экономических последствий эпидемии covid-19. Для участия в конкурсе необходимо представить предложения, которые представляют какую-либо идею из указанных: инновационные идеи / бизнес-модели, применение инновационных технологий в сфере производства или предоставления услуг, оптимизацию систем управления бизнесом, инновационные подходы, связанные с логистикой или гигиеной, технические решения для доступа на рынки и сети (цифровой маркетинг, эл. продажи и т.д.).

Заявки могут подавать все СМСП Армении, соответствующие установленным минимальным требованиям. Подробности и полная информация о конкурсе размещены в пособии для заявителей, которое подробно описывает всю цепочку и последовательность действий для подачи заявки. Объявление о конкурсе и полный пакет заявок можно найти по следующей ссылке: объявление о конкурсе, а также на странице Министерства экономики Армении в Facebook и Программы развития бизнестехнологий ЕС.

Крайний срок подачи заявок в Ереване: 12 августа.

Отметив важность грантового конкурса для малых и средних компаний, посол Европейского союза в Армении Андреа Викторин отметила: “Европейский союз продолжает содействовать правительству Армении в преодолении последствий кризиса в различных сферах. После объявленного недавно в рамках инициативы “ЕС бизнесу” грантового конкурса, направленного на поддержку инновационного туризма, мы рады объявить о другой грантовой программе той же инициативы, направленной на этот раз малому инновационному бизнесу. Мы призываем армянские компании к активному участию в этой грантовой программе, цель которой - помочь предпринимателям внедрить на рынок свои инновационные бизнес-решения. ЕС продолжает поддерживать создание в Армении благоприятной экосистемы, направленной на инновации и рост МСБ”, - заключила посол.

Заместитель министра экономики Армении Наира Маргарян отметила: “Цель этой программы -помощь малым и средним организациям, которые в этих тяжелых условиях сталкиваются с проблемами, связанными как с производством, экспортом, так и с поиском новых клиентов, и проявить инновационные подходы, которые дадут решение сложной ситуации. Мы ищем тех инновационных, интересных, своеобразных предпринимателей, которые знают, чего им не хватает, и видят путь решения проблемы, просто они нуждаются в поддержке”.

“Руководитель команды программы “Инновационный туризм и развитие технологий для Армении” инициативы “ЕС бизнесу” Вильгельм Хьюго отметил: “Программа инициативы ЕС для бизнеса “Инновационный туризм и развитие технологий для Армении”, реализуемая при софинансировании Европейского союза, обсудив с Министерством экономики возможные форматы первичной помощи предприятиям малого и среднего бизнеса, которые сталкиваются с многочисленными трудностями в эти дни, а также имея целью способствовать развитию инновационных идей и моделей в сфере предпринимательства, совместно разработала эту грантовую программу, которая, как мы думаем, является прекрасной возможностью для креативных предпринимателей реализовать свои идеи, что не было возможно из-за финансовых трудностей, возникших вследствие эпидемии. Мы в течение ближайших нескольких лет будем и впредь содействовать прогрессу инноваций и предпринимательства посредством многочисленных других действий, предусмотренных в рамках нашей программы”, - сказал Вильгельм Хьюго.

Дополнительная информация о партнерских организациях, осуществляющих программу гранта․

О Европейском союзе:

Страны-члены ЕС решили постепенно связывать свои ноу-хау, ресурсы и решения. В течение 50 лет они вместе создавали пространство стабильности, демократии и устойчивого развития, сохраняя культурное разнообразие, толерантность и независимость каждого. Евросоюз привержен делиться своими достижениями и ценностями со странами и народами, находящимися за его пределами.

“ЕС бизнесу” (EU4Business) - это спонсорская инициатива Европейского союза, включающая поддержку ЕС малым и средним предприятиям (МСП) в странах Восточного партнерства - Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине. ЕС поддерживает эту инициативу для развития МСБ путем улучшения доступности финансовых средств, улучшения бизнес-регулирования, совершенствования бизнес-услуг и использования торговых возможностей. Содействие инициативы “ЕС бизнесу” приводит к созданию и сохранению рабочих мест, большему росту и экспорту МСП.

В 2019 г. ЕС содействовал развитию бизнеса МСБ посредством 122 программ с общим бюджетом в 836 млн евро. www.eu4business.eu

Программа инициативы “ЕС бизнесу” “Инновационный туризм и развитие технологий для Армении” софинансируется Европейским союзом и Министерством экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия. Программа осуществляется Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) в рамках многокомпонентной программы “Развитие частного сектора и профессиональное образование и обучение на Южном Кавказе”.