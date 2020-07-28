Закон о национальной безопасности Гонконга принят в Пекине

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) во вторник принял Закон о национальной безопасности Гонконга, сообщило гонконгское издание South China Morning Post.

Издание, ссылаясь на свои источники, сообщило, что закон был принят единогласно 162 членами ПК ВСНП.

Рассмотрение законопроекта, представленного сессией ВСНП в мае, было начато комитетом в воскресенье. По информации источников, закон будет обнародован во вторник во второй половине дня агентством "Синьхуа" и вступит в силу в среду,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

За нарушения этого закона предусмотрены различные сроки тюремного заключения вплоть до пожизненного, написал в твиттере главный редактор пекинской газеты Global Times Ху Сицзинь. Он не привел других подробностей, отметив, что основывается на информации, полученной от людей, знакомых с текстом закона.

Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

Решение о принятии закона по Гонконгу вызвало волну критики в адрес Пекина со стороны США и западных стран, Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении китайских чиновников.