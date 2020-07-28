Мнацаканян имел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бин Зайед Аль-Нахайяном.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД Армении.
Министры иностранных дел обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки и сотрудничества в различных сферах, подчеркнув особую важность торгово-экономической и здравоохранительной сфер.
Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем дружественных отношений, сложившихся между Арменией и ОАЭ и динамикой развития сотрудничества.
В ходе разговора были затронуты шаги, предпринимаемые на национальном и международном уровнях по преодолению последствий пандемии COVID-19. Министры обсудили и ряд других вопросов, имеющих международную и региональную актуальность.
Министр Мнацаканян представил своему коллеге подходы Армении к вопросам мира и безопасности в регионе.
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