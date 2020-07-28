Мнацаканян имел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бин Зайед Аль-Нахайяном.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД Армении.

Министры иностранных дел обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки и сотрудничества в различных сферах, подчеркнув особую важность торгово-экономической и здравоохранительной сфер.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем дружественных отношений, сложившихся между Арменией и ОАЭ и динамикой развития сотрудничества.

В ходе разговора были затронуты шаги, предпринимаемые на национальном и международном уровнях по преодолению последствий пандемии COVID-19. Министры обсудили и ряд других вопросов, имеющих международную и региональную актуальность.

Министр Мнацаканян представил своему коллеге подходы Армении к вопросам мира и безопасности в регионе.