Совет ЦБ Армении оставил ставку рефинансирования неизменной

Совет Центрального банка Армении на заседании 28 июля принял решение ставку рефинансирования оставить неизменной, установив ее на уровне 4,5%. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении. “Процентная ставка ломбардного репо, предоставляемая Центральным банком Республики Армения, установлена на уровне 6,0%, процентная ставка привлеченных Центральным банком средств - на 3,0%”, - говорится в сообщении ЦБ. В июне 2020 г. было зафиксировано снижение цен на 1,4% по сравнению с 1,9% за тот же месяц прошлого года, в результате чего 12-месячная инфляция увеличилась и составила 1,7%. В то же время 12-месячная нормальная инфляция в прошлом месяце сохранилась на уровне 0,8%. Во втором квартале вследствие эпидемии, снижение экономической активности и внутреннего спроса Армении находилось в рамках прогнозов ЦБ. В конце квартала цены на основных товарно-сырьевых рынках сформировались чуть выше ожидаемого. В то же время, как развитые, так и развивающиеся страны продолжили осуществлять стимулирующую денежно-кредитную и существенную стимулирующую налогово-бюджетную политику. Как и ожидалось, внешний сектор существенного инфляционного влияния на экономику Армении не окажет. Снижение эмиссии в основном проявилось в сфере строительства и услуг, в то время как снижение в отрасли промышленности было ниже ожидаемого. В связи с большой неопределенностью, связанной со сроками преодоления пандемии, ожидается, что в ближайшее время внутренний спрос все еще останется низким, хотя и денежные переводы, которые существенно меньше ожидаемого, будут иметь определенный положительный вклад. В то же время, по оценкам, проводимая налогово-бюджетная политика, в частности, последние законодательные изменения по части налога на прибыль, окажут положительное влияние как на предложение, так и на спрос. Учитывая, что фактические развития были близки к прогнозам программы денежно-кредитной политики второго квартала, совет ЦБ считает, что нынешние денежно-кредитные условия являются достаточно стимулирующими. В то же время Совет считает, что в сложившейся ситуации необходимо сохранить стимулирующее положение и в среднесрочном секторе, что позволит постепенно увеличивать инфляцию и стабилизировать в конце прогнозируемого горизонта вокруг целевого показателя. Совет придерживается единого мнения в том, что в нынешней ситуации ключевой для восстановления валового спроса является также и налогово-бюджетная стимулирующая политика, особенно посредством реализации расходов, способствующих росту потенциального уровня экономики. Совет ЦБ считает, что риски отклонения инфляции от запланированного курса преимущественно направлены в нижнюю сторону, что обусловлено возможным замедлением восстановления спроса и вероятным сохранением неопределенности. В случае проявления подобных рисков Центральный банк готов соответствующим образом отреагировать, обеспечив стабильность цен в среднесрочном отрезке.