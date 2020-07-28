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Совет ЦБ Армении оставил ставку рефинансирования неизменной

Совет ЦБ Армении оставил ставку рефинансирования неизменной
Совет Центрального банка Армении на заседании 28 июля принял решение ставку рефинансирования оставить неизменной, установив ее на уровне 4,5%. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении. “Процентная ставка ломбардного репо, предоставляемая Центральным банком Республики Армения, установлена на уровне 6,0%, процентная ставка привлеченных Центральным банком средств - на 3,0%”, - говорится в сообщении ЦБ. В июне 2020 г. было зафиксировано снижение цен на 1,4% по сравнению с 1,9% за тот же месяц прошлого года, в результате чего 12-месячная инфляция увеличилась и составила 1,7%. В то же время 12-месячная нормальная инфляция в прошлом месяце сохранилась на уровне 0,8%. Во втором квартале вследствие эпидемии, снижение экономической активности и внутреннего спроса Армении находилось в рамках прогнозов ЦБ. В конце квартала цены на основных товарно-сырьевых рынках сформировались чуть выше ожидаемого. В то же время, как развитые, так и развивающиеся страны продолжили осуществлять стимулирующую денежно-кредитную и существенную стимулирующую налогово-бюджетную политику. Как и ожидалось, внешний сектор существенного инфляционного влияния на экономику Армении не окажет. Снижение эмиссии в основном проявилось в сфере строительства и услуг, в то время как снижение в отрасли промышленности было ниже ожидаемого. В связи с большой неопределенностью, связанной со сроками преодоления пандемии, ожидается, что в ближайшее время внутренний спрос все еще останется низким, хотя и денежные переводы, которые существенно меньше ожидаемого, будут иметь определенный положительный вклад. В то же время, по оценкам, проводимая налогово-бюджетная политика, в частности, последние законодательные изменения по части налога на прибыль, окажут положительное влияние как на предложение, так и на спрос. Учитывая, что фактические развития были близки к прогнозам программы денежно-кредитной политики второго квартала, совет ЦБ считает, что нынешние денежно-кредитные условия являются достаточно стимулирующими. В то же время Совет считает, что в сложившейся ситуации необходимо сохранить стимулирующее положение и в среднесрочном секторе, что позволит постепенно увеличивать инфляцию и стабилизировать в конце прогнозируемого горизонта вокруг целевого показателя. Совет придерживается единого мнения в том, что в нынешней ситуации ключевой для восстановления валового спроса является также и налогово-бюджетная стимулирующая политика, особенно посредством реализации расходов, способствующих росту потенциального уровня экономики. Совет ЦБ считает, что риски отклонения инфляции от запланированного курса преимущественно направлены в нижнюю сторону, что обусловлено возможным замедлением восстановления спроса и вероятным сохранением неопределенности. В случае проявления подобных рисков Центральный банк готов соответствующим образом отреагировать, обеспечив стабильность цен в среднесрочном отрезке.

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